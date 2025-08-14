Marité Matus comparte potente mensaje en redes sociales a casi un mes de confirmar su separación con Camilo Huerta

14 ag. 2025 - 14:50 hrs.

Un potente mensaje fue el que escribió a través de sus redes sociales la influencer y empresaria Marité Matus, en el que deja en claro que las personas que se atrevan a desestimar sus capacidades, lo único que realizan es darle más condiciones para seguir su camino.

Recordemos que estos últimos meses no han sido nada fáciles para Marité. Tras varias semanas de especulaciones en redes sociales, tuvo que salir a confirmar que se encontraba separada de su marido en segundas nupcias, Camilo Huerta.

Con él solo alcanzó a estar poco más de un año casada, y el final del matrimonio fue dramático, con fuertes declaraciones del tipo "elijan bien. Cuiden sus negocios y dinero. Elegir mal te puede costar todo y más".

Tras el quiebre ha recibido el apoyo de Arturo Vidal, su primer marido y padre de sus tres hijos, con quien además tiene una empresa en la que diseñan y comercializan ropa llamada "AV Street 23".

La potente declaración de Marité Matus

A sus historias de Instagram durante la mañana de este jueves 14 de agosto, previo al fin de semana largo, Marité subió una foto en la que aparece a bordo de su vehículo luciendo anteojos de sol, uno de sus accesorios infaltables en su look.

Sobre la imagen redactó "quien me subestima me impulsa", agregando además un emoji de un bíceps y una estrella fugaz. Si bien no especificó si es que alguien en particular la había subestimado, el mensaje funciona como una potente declaración de seguridad y autoestima.

Historia de Marité Matus

Todo sobre Famosos chilenos