Carmen Gloria Arroyo contraerá matrimonio este sábado: "Gracias a la vida por este hermoso sol"

16 ag. 2025 - 12:15 hrs.

Santiago amaneció soleado este 16 de agosto, algo que celebró con todo en sus redes sociales la mediática abogada Carmen Gloria Arroyo, quien durante esta jornada contraerá matrimonio con su pareja de hace más de una década, Bernardo Borgeat.

Recordemos que fue a comienzos de este 2025 cuando Carmen anunció con bombos y platillos a través de sus redes sociales que se casaba con Bernardo, quien le pidió matrimonio en medio de unas vacaciones que la pareja tuvo en el Caribe durante enero.

Si bien la abogada declaró a Meganoticias.cl días después de la propuesta que la boda la iban a celebrar en 2026, lo cierto es que ambos decidieron apurar el asunto y darán el "sí" durante este sábado.

Día soleado para el matrimonio

A sus historias de Instagram, Arroyo publicó una imagen en la que aparecen unas pantuflas en las que dice en inglés, "Novia CG (iniciales de Carmen Gloria)", al borde de una ventana en la que se aprecia un campo iluminado por los rayos de sol.

Sobre la foto, Carmen Gloria escribió: "Gracias a la vida por este hermoso sol para un gran día...", agregando además unas manos en posición de rezo.

Historia de Carmen Gloria Arroyo

Hace exactos 7 días, ambos subieron una imagen compartida a Instagram en la que anticipaban que quedaba poco para el matrimonio. "A una semana", señalaron al pie de la publicación que se llenó de mensajes de felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes de seguro esperan ver las fotos y videos de esta importante jornada para la pareja.

