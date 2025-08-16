Carmen Gloria Arroyo contraerá matrimonio este sábado: "Gracias a la vida por este hermoso sol"
- Por Nicolás Escárate
Santiago amaneció soleado este 16 de agosto, algo que celebró con todo en sus redes sociales la mediática abogada Carmen Gloria Arroyo, quien durante esta jornada contraerá matrimonio con su pareja de hace más de una década, Bernardo Borgeat.
Recordemos que fue a comienzos de este 2025 cuando Carmen anunció con bombos y platillos a través de sus redes sociales que se casaba con Bernardo, quien le pidió matrimonio en medio de unas vacaciones que la pareja tuvo en el Caribe durante enero.
Si bien la abogada declaró a Meganoticias.cl días después de la propuesta que la boda la iban a celebrar en 2026, lo cierto es que ambos decidieron apurar el asunto y darán el "sí" durante este sábado.Ir a la siguiente nota
Día soleado para el matrimonio
A sus historias de Instagram, Arroyo publicó una imagen en la que aparecen unas pantuflas en las que dice en inglés, "Novia CG (iniciales de Carmen Gloria)", al borde de una ventana en la que se aprecia un campo iluminado por los rayos de sol.
Sobre la foto, Carmen Gloria escribió: "Gracias a la vida por este hermoso sol para un gran día...", agregando además unas manos en posición de rezo.
Hace exactos 7 días, ambos subieron una imagen compartida a Instagram en la que anticipaban que quedaba poco para el matrimonio. "A una semana", señalaron al pie de la publicación que se llenó de mensajes de felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes de seguro esperan ver las fotos y videos de esta importante jornada para la pareja.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Ojalá estén juntos": Víctor "Zafrada" Díaz comunicó el fallecimiento del caballo que le regaló Felipe Camiroaga
- Iván Arenas reveló que Don Carter se enteró del fallecimiento de su esposa en la previa de un show: "Es algo terrible"
- Don Carter confirma el fallecimiento de su esposa: "Mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo"