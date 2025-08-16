"Ojalá estén juntos": Víctor "Zafrada" Díaz comunicó el fallecimiento del caballo que le regaló Felipe Camiroaga

16 ag. 2025 - 11:15 hrs.

Víctor Díaz, conocido popularmente como "Zafrada", se hizo conocido a sus 11 años tras una transmisión especial que se realizó por motivo del terremoto que afectó a Chile el 27 de febrero de 2010.

Días después, fue el fallecido conductor de televisión, Felipe Camiroaga, quien le realizó una entrevista a Díaz en Iloca. Ambos se hicieron cercanos y el "Halcón de Chicureo" le hizo un especial regalo al joven: un caballo, al que llamó "Dominó".

"El más lindo recuerdo que me dejó mi amigo Felipe"

Luego de la muerte del animador en 2011, Víctor reconoció en una entrevista que el caballo fue fundamental para un emprendimiento que realizó en un sector costero de Curicó.

"Eran cabalgatas por la playa, tenía otro caballo y me puse a arrendar. La gente me conocía y así empezó", comentó el joven respecto a lo anterior.

A través de una historia de Instagram, Díaz informó del fallecimiento de "Dominó", instancia en la que aprovechó de compartir una foto donde aparece con Felipe Camiroaga.

"Que triste que hoy parta al cielo mi primer y anhelado caballo, el más lindo recuerdo que me dejó mi amigo Felipe. Ojalá estén juntos allá. Hasta pronto mi querido Dominó", escribió "Zafrada" en la red social, donde también eligió la canción "Ángel Para Un Final" de Los Bunkers para musicalizar su historia.

