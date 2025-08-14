Con amplios ventanales y piscina: Así es la nueva propiedad de Tati Fernández y Oliver Borner

14 ag. 2025 - 12:36 hrs.

La pareja de actores Tati Fernández y Oliver Borner dio un nuevo paso en su relación. Mientras avanzan con los preparativos de su matrimonio, los jóvenes sorprendieron a sus seguidores con otro emocionante anuncio: ya tienen casa propia.

A través de Instagram, los futuros novios compartieron una publicación conjunta para dar la feliz noticia. En las imágenes, se les ve posando frente a su nuevo hogar junto a sus mascotas, mientras muestran las llaves de la propiedad.

"Hace años soñábamos con este momento, y hoy podemos decir 'lo logramos'. No fue fácil, pero cada esfuerzo valió la pena. Primero soñamos con un espacio nuestro, y el terreno fue el inicio de ese sueño. Hoy, continuamos ese camino y llegamos a nuestra casa", escribió Oliver.

En la misma línea, el recordado Nacho de "Como la vida misma" envió un emotivo mensaje a los internautas: "Si tienes un sueño, no dejes de trabajar por él, porque un día te despertarás y estarás viviéndolo. Gracias, de corazón, a toda la gente que siempre nos ha apoyado en este camino".

Tati Fernández y Oliver Borner/Instagram

En un post publicado en sus historias, Oliver mostró que la casa está completamente vacía y comentó que están coordinando con los maestros para iniciar una remodelación. "Les vamos a ir mostrando todos los cambios que se vienen porque hay muchas cosas", afirmó.

En el video se puede ver que la vivienda cuenta con dos pisos, amplios ventanales que dan a un espacioso patio con piscina enterrada.

La tercera propiedad de Tati Fernández

Con tan solo 21 años, Tati Fernández ya posee tres propiedades. La primera, un departamento en la Región Metropolitana, lo adquirió a los 17 años. Posteriormente, en 2022, realizó una nueva inversión junto a Oliver, comprando un terreno donde comenzaron a construir su casa de campo.

En un post de TikTok, la influencer aclaró que en un principio querían que ese domicilio fuese su hogar, sin embargo, cambiaron de opinión. "Es un lugar de felicidad, juegos y el lugar perfecto para nuestras vacaciones. Sigue siendo nuestro y siempre vamos", señaló.

Todo sobre Famosos chilenos