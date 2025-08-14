"¿No será peligroso para el bebé?": Emilia Dides recibe ola de cuestionamientos tras video disfrutando de adrenalínica actividad

14 ag. 2025 - 11:55 hrs.

Si bien semanas atrás lo había desmentido, Emilia Dides confirmó recientemente que está embarazada. Durante unas idílicas vacaciones en Emiratos Árabes, la modelo compartió un video junto a su pareja, Sammis Reyes, para revelar la noticia.

Tras el anuncio, los futuros padres continuaron disfrutando de su estadía en Dubai realizando una serie de actividades. En Instagram, Sammis compartió registros de especiales momentos como un encuentro con camellos y una cena en las alturas sobre una mesa suspendida por una grúa.

Emilia Dides y Sammis Reyes/Instagram

Emilia Dides recibe ola de cuestionamientos tras video disfrutando de adrenalínica actividad

Emilia, por su parte, subió a su perfil un carrusel de imágenes del paseo en quad, un vehículo todoterreno de cuatro ruedas que ella misma condujo. Fue este post, el que generó una ola de cuestionamientos por parte de sus seguidores.

Los internautas calificaron como "peligroso" que la cantante realizara esta actividad durante los primeros meses de embarazo y no dudaron en manifestar su preocupación en los comentarios, llegando incluso a tildarlo de falta de responsabilidad.

"¿No será peligroso para el bebé?", "Cuídate Emilia, esos movimientos son un poco peligroso para el bebé", "No se debe montar motos en el embarazo", "Sé responsable, no andas nada trayendo un muñeco en tu vientre", fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

En respuesta a uno de los comentarios, la influencer dijo: "Siempre cuidándome, pero tiene que salir guerrero". A otra usuaria que le advirtió sobre posibles críticas, le respondió con aún más firmeza: "Linda, nunca leo consejos que no pido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EMI D (@emiliadides)

Todo sobre Famosos chilenos