Rodeado de amigos, familiares y fans: Así fue el último adiós al conocido tiktoker Marlon Sebastián

14 ag. 2025 - 13:12 hrs.

Este jueves 14 de agosto se desarrolló el funeral del tiktoker Marlon Sebastián, quien falleció el pasado martes 12 de agosto. Su temprana partida, a sus 24 años, conmovió a sus seguidores que hace semanas estaban preocupados por él producto de su desaparición de las redes sociales.

Marlon comenzó su incursión en TikTok en 2016, sumándose a los populares trends de baile, para luego orientar su contenido hacia la actuación de graciosas y creativas situaciones. Desde entonces, logró acumular una masa de seguidores que superó los 550 mil solo en esa plataforma.

El funeral de Marlon Sebastián

Mediante redes sociales, algunas de sus amigas más cercanas subieron registro de lo que fue el funeral de Marlon, pactado para horas de esta mañana en el Cementerio Metropolitano, ubicado en el sector norte de la región Metropolitana.

La usuaria @carooolinco publicó en horas de la mañana el look con el cual vistieron a Marlon. Destacan sus característicos gorros tipo jockey, anteojos de sol y sus zapatillas blancas. "Sin duda el styling más importante que haré en toda mi vida. Hermoso quedaste, mi bebé. Siempre", escribió sobre la foto.

Historia de amiga de Marlon

Tras el respectivo velatorio, que se hizo en el hogar de Marlon, sus restos fueron trasladados al Cementerio a partir de las 9 de la mañana, realizando una parada en Renca, llegando a las 10 al camposanto.

Otra de sus amigas llamada en Instagram @notvalentinaramiross subió un video a sus redes sociales en el que aparece parte de la caravana que llevó a Marlon al cementerio. "La última puti vuelta", escribió encima del clip, en el que se ve una camioneta llena de flores.

Otra perspectiva fue la que consiguió su amiga @flor.delnaranjo, que se convirtió en una de las voceras de la familia del tiktoker. "Todo el mereketengue para ti", redactó encima de un clip en el que se ve a varios vehículos portando globos blancos.

Todo sobre Famosos chilenos