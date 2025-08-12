Tenía 24 años y era conocido por su contenido de humor: ¿Quién era Marlon Sebastián, el tiktoker chileno que murió?

12 ag. 2025 - 18:05 hrs.

La escena de los creadores de contenido nacionales está de luto. Este martes 12 de agosto se confirmó la muerte de Marlon Sebastián Martínez Lara, un querido influencer conocido por sus videos de humor y blogs.

La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en Instagram, donde lo despidieron con sentidas palabras: "Marlon fue, es y siempre será un alma hermosa y brillante. Su sonrisa enorme iluminaba cualquier lugar".

En el post agradecieron a quienes acompañaron a Marlon en el difícil proceso que enfrentó en los últimos años e hicieron un llamado a recordarlo "con esa misma alegría que él regalaba cada día, y que sigan compartiendo su luz, para que nunca deje de brillar".

¿Quién era Marlon Sebastián, el tiktoker chileno fallecido?

Marlon Sebastián era estudiante de Comunicación Audiovisual y había celebrado su cumpleaños número 24 en junio pasado. Comenzó su incursión en TikTok en 2016, sumándose a los populares trends de baile, para luego orientar su contenido hacia la actuación de graciosas y creativas situaciones.

No todo en su perfil eran risas, pues también conmovió a sus seguidores al mostrar su tratamiento contra la leucemia, enfermedad que lo acompañó durante varios años. En 2021, reveló que el cáncer había regresado y enseñó el momento en que se rapó la cabeza para anticiparse a la caída del cabello.

Para ese entonces, ya había consolidado una gran comunidad en redes sociales, donde era admirado por su actitud resiliente y alegre. En sus publicaciones más recientes, mostró un marcado interés por la moda, luciendo distintos outfits en los clásicos "Get ready with me" (vístete conmigo) y el dibujo.

Luego de publicar un video en febrero pasado, Marlon se ausentó de la plataforma, despertando la preocupación de sus seguidores. Finalmente, este martes se dio a conocer su temprana partida, noticia que provocó una ola de reacciones y mensajes de pesar.

"Gracias por hacernos reír en momentos difíciles", "te recordaremos con esa simpatía y luz que tanto te caracterizaba", "el cielo brillará más bonito contigo ahí", "no puedo creer que te fuiste", "descansa en paz", son algunos de los comentarios que le han dejado en su último post.

