Muere influencer de 24 años Lina Bina tras repentino problema de salud: "Es tan trágico, tan increíble"

La influencer estadounidense Lina Bina, conocida en redes sociales como Miss John Dough, falleció el pasado 5 de agosto, según reportaron medios internacionales. A sus 24 años, la joven se estaba consolidando como una estrella en ascenso dentro del mundo de las plataformas para adultos.

La familia de Lina confirmó la noticia a People, aunque sin revelar detalles sobre la causa de su fallecimiento. Más tarde, Moni, su hermana, informó al tabloide británico The Sun que la influencer habría sufrido una repentina complicación de salud.

Una gran pesadilla

En concreto, declaró que Lina habría muerto tras la formación de un coágulo sanguíneo en el corazón y el cuello. "No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Me desperté esta mañana deseando que fuera una gran pesadilla", expresó Moni en una publicación.

Posteriormente, su primo, el influencer Saint Miguel, también se pronunció al respecto en un video de TikTok. "Es tan trágico, tan increíble… mantengan a su familia cerca, porque no sabes cuándo será la última vez que hablarás con ellos (…) No puedo creer que se haya ido. Es una locura", afirmó, visiblemente afectado.

Lina Bina/Instagram

Días antes de su fallecimiento, Lina publicó un mensaje inquietante en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que dejó a sus seguidores consternados tras su partida. "Lo siento, he estado muy ausente, estoy pasando por muchas cosas ahora", escribió el 1 de agosto.

Lina Bina, apodada la "Marilyn Monroe del barrio", contaba con más de 26 mil seguidores en Instagram y más de 191 mil en TikTok. La creadora de contenido se hizo popular gracias a sus videos que combinaban humor y sensualidad.

