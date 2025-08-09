Instagram en la polémica por transmisiones en vivo: Solo quienes cumplan dos requisitos podrán utilizar la popular función

09 ag. 2025 - 14:15 hrs.

Instagram, la red social perteneciente al conglomerado tecnológico Meta, suele introducir periódicamente nuevas actualizaciones con el objetivo de optimizar la experiencia de sus usuarios. Estas mejoras abarcan desde cambios estéticos en la interfaz hasta ajustes en materia de seguridad, privacidad y usabilidad.

En esta ocasión, la plataforma puso el foco en una de sus funciones más populares: las transmisiones en vivo. Esta herramienta, ampliamente utilizada por influencers y marcas, permite promocionar contenido en tiempo real y mantener una conexión directa con sus comunidades de seguidores.

La nueva actualización de Instagram que genera polémica

Sin embargo, con esta nueva modificación, se reducirá la cantidad de usuarios que podrán iniciar una transmisión en vivo, ya que se implementarán reglas más estrictas. En concreto, solo podrán acceder a esta función quienes cumplan con los requisitos establecidos por la plataforma.

Hasta ahora, cualquier usuario podía acceder a Instagram Live, independientemente del tamaño de su cuenta. Pero, con el reciente cambio en la política de uso, solo podrán hacerlo aquellos perfiles públicos que cuenten con al menos 1.000 seguidores.

La opción también está deshabilitada para las cuentas de adolescentes. "Los menores de 16 años necesitarán el permiso de su padre, madre o tutor para activar la opción de transmitir en directo", señaló Instagram en el apartado "Servicio de Ayuda".

La medida, que ya se encuentra vigente, ha generado malestar entre los usuarios, especialmente entre los creadores de contenido emergentes que aún están construyendo su audiencia. De todas formas, quienes no cumplan con los requisitos establecidos recibirán una notificación con el mensaje: "Tu cuenta ya no cumple los requisitos para usar Live".

El mensaje que aparecerá a los usuarios que no cumplan los requisitos

Todo sobre Instagram