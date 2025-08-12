Fallece el conocido tiktoker chileno Marlon Sebastián: "Un alma hermosa y brillante"

12 ag. 2025 - 14:34 hrs.

El influencer chileno Marlon Sebastián Martínez Lara falleció durante la madrugada de este martes 12 de agosto, según informó su familia a través de un comunicado. El joven era conocido por compartir contenido de humor, moda, blogs y recomendaciones.

"Con profundo dolor, queremos compartir que nuestro amado Marlon partió de este mundo la madrugada de hoy, tras una valiente lucha que por años tuvo que llevar. Marlon fue, es y siempre será un alma hermosa y brillante", escribieron sus seres queridos.

"Hoy, Marlon baila libre"

En la misma línea, describieron al creador de contenido con cariñosas palabras: "Su energía tan única y bella tenía el poder de alegrar hasta los días más grises. Su pasión por la vida, su amor por el baile y su manera de conectar con las personas hicieron que dejara huella en cada corazón que tuvo la fortuna de cruzarse en su camino".

"Hoy, Marlon baila libre y sonríe como siempre, pero desde un lugar más alto. Les pedimos que lo recuerden con esa misma alegría que él regalaba cada día, y que sigan compartiendo su luz, para que nunca deje de brillar", finalizaron.

En plataformas como TikTok, donde acumulaba más de 500 mil seguidores, Marlon compartió parte de su tratamiento contra la leucemia, mostrándose siempre alegre y optimista En uno de los clips, contó que enfrentó el cáncer en dos ocasiones y que sus pulmones fueron uno de los órganos más afectados.

Su última publicación la realizó en febrero pasado. Con el paso de los meses, los internautas comenzaron a expresar su preocupación por la salud del joven en la sección de comentarios, hasta que finalmente se enteraron de la triste noticia.

"Gracias por hacernos reír en momentos difíciles", "Te recordaremos con esa simpatía y luz que tanto te caracterizaba", "El cielo brillará más bonito contigo ahí", "No puedo creer que te fuiste", "Descansa en paz", son algunos de los mensajes que le han dejado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ?catalina lincopil? (@flor.delnaranjo)

