Fue por dulces y terminó regalándole más de $300 mil: Influencer emociona con gesto que tuvo con comerciante

El influencer Ignacio Villalón es protagonista de un nuevo viral en redes sociales. Famoso por esconder dinero en distintos puntos de Santiago y regalar grandes sumas a comerciantes callejeros, ahora hizo lo propio con una mujer que vendía dulces en la vía pública.

Hace unas semanas, mediante su cuenta de Instagram @estamos_pato, emprendió una colecta con sus seguidores para obsequiarle todo lo recaudado a "la próxima persona que ayudemos en la calle", señaló mediante una storie.

Al monto final, él aportó una cifra que aumentó considerablemente el pozo, al punto de emocionar a la beneficiada y a los usuarios que interactuaron con su video.

"Espero que pueda irse a descansar con esta plata"

En el registro, se aprecia que Ignacio —también administrador de la cuenta @error_coins_chile, en la que muestra monedas con errores que las hacen valer una fortuna— llegó hasta el improvisado puesto de la mujer para preguntarle cómo le estaba yendo y por algunos de sus productos.

"Se vendió, gracias a Dios", contestó, procediendo a entregarle las golosinas solicitadas. Tras ello, Villalón le regaló un decorativo, a nombre de su cuenta @estamos_pato. Mientras ella lo desenvolvía de la bolsa, él se aprontaba para darle la sorpresa.

"Gracias a los seguidores, logramos juntar 300 luquitas ($300.000) para usted, para comprarle los dulces a este monto y que le pueda ayudar, que lo tome como una bendición", le dijo, al mismo tiempo que le entregaba los billetes.

El momento concluyó con un abrazo que duró varios segundos: "Espero que pueda irse a descansar a la casita con esta plata. Todo lo malo pasa, que le vaya muy bien", señaló el adolescente. A modo de despedida, ella le dedicó un "que Dios te bendiga".

Al final del video, el usuario mostró que la recaudación entre los seguidores de la cuenta fue de $204.505. Con los cien mil que aportó, el total que recibió la comerciante fue $304.505.

"¡Qué hermoso! La bondad llegó a Chile", "amo este tipo de videos cuando ayudan de corazón", "qué buen gesto" y "que todo siempre se te multiplique" fueron algunas de las reacciones que generó el video entre los cibernautas.

