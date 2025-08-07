Miden 12 metros cuadrados y su arriendo vale $280 mil: Así son los departamentos "one-room" en Corea del Sur

07 ag. 2025 - 15:28 hrs.

Conocer la casa del otro genera interés, pero más curiosidad despierta saber cómo lo hacen aquellas que habitan en espacios reducidos. Como efecto de su alta densidad poblacional, en Corea del Sur son comunes las viviendas que concentran los servicios básicos en lugares compactos.

Prueba de ello es el testimonio de Jorge Alvarado, un modelo latino radicado en Seúl y que se hizo viral en TikTok por mostrar su "one-room", un tipo de departamento que reúne lo necesario (electrodomésticos, muebles, armario, entre otros) en apenas 12 metros cuadrados de superficie.

Literalmente, su colchón (que también puede usar como sofá) está a un paso del closet y la cocina queda ubicada entre la puerta del baño y la de entrada. Por residir en él, paga un arriendo que sorprendió a los usuarios de la red social.

Así son los "one-room" de 12 metros cuadrados en Corea del Sur

Para ingresar a su apartamento, Jorge introduce una contraseña numérica en la cerradura electrónica. De frentón, lo primero con lo que se encuentra es la cocina y el baño. Poco más adelante, hay un espacio que las hace de living y dormitorio.

El baño es pequeño, pero lo suficiente para hacer las necesidades básicas. No tiene cortinas, porque las paredes de cerámicas están aptas para simplemente coger la ducha teléfono y dar el agua, procurando no mojar el resto de las pertenencias.

Así son algunos de los interiores del "one-room" en Corea del Sur (TikTok)

"El apartamento venía semiamoblado, con televisor y un espacio para guardar mi ropa. La cocina tiene una alacena, lavadora y un espacio para la basura y guardar productos de limpieza", relató el sudamericano, cuyo "one-room" queda en el sótano de un edificio.

En un segundo video, mostró que tenía que correr el colchón para tender su ropa lavada y que contaba con aire acondicionado y sistema de calefacción. "Una ventaja de vivir en 12 metros cuadrados es que, como es tan chico, es fácil limpiarlo. Tanto así que uso una aspiradora para autos para hacer el aseo", señaló.

¿Cuánto paga por vivir en 12 metros cuadrados en Corea del Sur?

El sistema de arriendo surcoreano es relativamente similar al chileno, en el sentido de que primero se hace un depósito inicial (a modo de reserva o garantía) y luego la renta.

Según Alvarado, para instalarse en su "one-room" hizo un primer depósito equivalente a 723 dólares (más de 702 mil pesos chilenos, al cambio actual); en cuanto al arriendo, paga unos 290 dólares (más de $281 mil).

En la renta mensual vienen incluidos los gastos de agua e Internet, así que por gas y electricidad paga 18 dólares ($17.500) aparte.