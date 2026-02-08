Con Pedro Pascal, Lady Gaga y Ricky Martin: Las imágenes del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

08 feb. 2026 - 22:52 hrs.

Pasadas las 22:15 horas de este domingo 8 de febrero, Bad Bunny se presentó en el Super Bowl 2026 con su show de medio tiempo, en el que estuvieron presentes varias figuras del espectáculo, como Pedro Pascal, Lady Gaga y Ricky Martin, entre otros.

El cantante puertorriqueño inició su espectáculo con la célebre canción "Titi me preguntó" y más tarde dio un repaso de sus más grandes éxitos, pasando por La Casita, en la que estuvo el actor chileno de "The Last of Us" y también otros artistas como Karol G.

Un relato cargado para Latinoamérica

Si bien el show estuvo dirigido principalmente al público estadounidense presente en el Levi's Stadium, el relato de Bad Bunny estuvo cargado para Latinoamérica. De hecho, el espectáculo finalizó con el reggaetonero entonando todos los países del continente, incluidos Chile.

Al cierre del show, el puertorriqueño se mostró con cientos de integrantes de su equipo en el estadio y una gran parte de ellos sostenía banderas de países latinoamericanos, lo que fue calificado como un gesto de unidad por parte de los usuarios en redes sociales.

Las mejores imágenes del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

