"Él se me declaró": Tonka Tomicic revela desconocido coqueteo con Felipe Camiroaga

En el último capítulo de "Only Friends", Tonka Tomicic contó detalles de su vida amorosa tras la mediática y complicada separación con su exesposo Marco Antonio López, más conocido como Parived.

La conductora del reality "El Internado" de Mega contó que desde ese tiempo ha recibido más de alguna propuesta romántica, pero que las ha rechazado todas.

Tras esto, el conductor del estelar, José Antonio Neme, quiso indagar en la relación que tenía con el fallecido Felipe Camiroaga y conocer si esta se mantuvo siempre en el ámbito profesional y de amistad.

"Él se me declaró"

Fue así como Tonka lanzó una "papita farandulera" al revelar que el "Halcón de Chicureo" se le había insinuado cuando conducían el matinal "Buenos Días a Todos" de TVN.

"Él se me declaró (...) pero no pasó nada", dijo sin tapujos la próxima conductora de la Gala del Festival de Viña 2026.

Finalmente, Tomicic explicó que veía a Felipe solo como un compañero y que en esa época ella estaba empezando una relación, por lo que el romance entre ambos era imposible.

