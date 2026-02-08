Caso Julia Chuñil: Intensifican búsqueda en bosque cercano al domicilio de la adulta mayor

08 feb. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades mantienen desplegado este domingo un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Julia Chuñil en el sector rural de Huichaco, en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

Se trata de la jornada número 26 en la que se intenta encontrar el cuerpo de la adulta mayor de 72 años, desaparecida desde noviembre de 2024. De acuerdo con la Fiscalía, su hijo Javier Troncoso la habría asesinado en su propia casa, mientras que otros dos de sus cinco hijos, Jeannette y Pablo, habrían colaborado.

Las labores para hallar a Chuñil se han concentrado en su vivienda y en los alrededores, considerando que habría sido el último lugar donde fue vista con vida. Sin embargo, los trabajos no han tenido éxito, pese a que se han desarmado bodegas e invernaderos. Incluso, se han realizado numerosas excavaciones.

Diligencias de búsqueda se concentrarán en un bosque

Ante este escenario, carabineros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) comenzarán este domingo a focalizar las diligencias en un sector más alejado del domicilio, específicamente en un bosque, donde se presume podría haberse ocultado el cuerpo, de acuerdo a lo informado por el corresponsal de Meganoticias en la zona, Diego Sanhueza.

Para ello, se utilizará maquinaria pesada y equipamiento especializado, como georradares, con el fin de delimitar los puntos específicos de las 22 hectáreas de interés que serán excavadas.

Hasta el momento, el único hallazgo concreto ha sido un rastro de sangre en un hacha, el cual fue confirmado como humano, aunque todavía no se ha determinado si corresponde a Julia Chuñil.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

