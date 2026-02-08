Temblor se registra en la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

08 feb. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,6 se registró durante la mañana de este domingo en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 11:21 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 24 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, a 8 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

