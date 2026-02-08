Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuál es la fecha de pago en febrero?

08 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un beneficio que entrega el Estado a las trabajadoras dentro del 40% más vulnerable de la población.

En su modalidad mensual, consiste en un aporte económico de hasta $44.157 para incrementar los ingresos de la beneficiaria, quien lo recibe cuatro meses después de la fecha de postulación.

Fecha de pago del Bono al Trabajo de la Mujer

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que la entrega se realiza el último día hábil de cada mes, y su monto corresponde a las rentas que declaró la beneficiaria tres meses antes.

Para el presente mes, la fecha de pago se realizará el 27 de febrero.

Requisitos para obtener el Bono al Trabajo de la Mujer

Al momento de postular, la trabajadora dependiente o independiente debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

y pertenecer al 40% más vulnerable de la población. Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

También son beneficiarios los empleadores y empleadoras de las trabajadoras dependientes que cumplen con los requisitos mencionados. El pago de la parte del bono que les corresponde a los empleadores o empleadoras será mensual.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

¿Cómo postular al Bono al Trabajo de la Mujer?

El trámite de solicitud se realiza a través de la página de postulaciones Sence (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica y completando los datos del formulario. La respuesta se obtiene 90 días después del envío del documento.

Monto del BTM

Según las rentas acreditadas por la trabajadora, la cantidad que recibe será una de las siguientes:

Recibe de 1$ a $44.157 por mes: si la renta mensual es de $294.377 o menos.

si la renta mensual es de $294.377 o menos. Obtiene cerca de $44.157: si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971.

si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971. Recibe de $44.157 a $1: si acredita entre $367.972 y $662.348 de renta mensual.

