Bono al Trabajo de la Mujer se paga hoy viernes: Revisa el monto que entrega

30 en. 2026 - 07:00 hrs.

El último día hábil de cada mes, el Estado entrega el beneficio mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM). Tal como su nombre lo estipula, este es un aporte al que pueden optar las mujeres trabajadoras, que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Como parte de este beneficio, este viernes 30 de enero se hará la entrega de la bonificación correspondiente. Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en este mes el monto corresponde a las rentas percibidas en octubre de 2025.

¿Cuál es el monto que entrega el BTM?

El Sence recordó que existen dos formas de pago del BTM, según elija la beneficiaria: la mensual y la anual. La primera “podría estar sujeta a devolución de dinero”, y se trata de un anticipo del pago anual. Por ello, al final de cada mes solo se recibe entre un 75% y un 50% del beneficio, percibiendo el resto en agosto.

En cambio, el pago anual no está sujeto a devolución de dinero y se efectúa cada mes de agosto. El monto corresponde a las rentas percibidas entre enero y diciembre del año anterior.

El Sence indicó que el pago se calcula en base a tres tramos, de acuerdo a las rentas percibidas.

Para el pago mensual:

Si la renta mensual es igual o inferior a $294.377, se recibe desde $1 a $44.157 . A mayor renta, el monto aumenta.

a . A mayor renta, el monto aumenta. Si la renta mensual se ubica entre $294.378 y $367.971, se recibe un monto cercano a $44.157 . El monto se mantiene constante.

. El monto se mantiene constante. Si la renta mensual es superior a $367.971 e inferior a $662.348, se recibe desde $44.157 a $1. A mayor renta, el monto disminuye.

Para el pago anual:

Si la renta anual es igual o inferior a $3.390.139, se recibe desde $1 a $678.028 . A mayor renta, el monto aumenta.

a . A mayor renta, el monto aumenta. Si la renta anual se ubica entre $3.390.140 y $4.237.674, se recibe un monto cercano a $678.028 . El monto se mantiene constante.

. El monto se mantiene constante. Si la renta anual es superior a $4.237.674 e inferior a $7.627.812, se recibe desde $678.028 a $1. A mayor renta, el monto disminuye.

El organismo puntualizó que el BTM es un beneficio que se puede recibir por una única vez. Cuando se vence el período de hasta cuatro años, la ayuda se deja de otorgar.

¿Cómo optar al Bono al trabajo de la Mujer?

Las postulaciones al beneficio están abiertas todo el año, por medio del portal del Sence (pulsa aquí).

Se debe tener entre 25 y 59 años con 11 de meses de edad, trabajar de forma dependiente o independiente y estar en el 40 % de las familias más vulnerables del país.

También será necesario cumplir con los siguientes requisitos para recibir el pago:

Si se opta por el pago anual , percibir una renta bruta inferior a $7.948.180.

, percibir una renta bruta inferior a $7.948.180. Si se opta por el pago mensual, percibir una renta bruta inferior a $662.348.

Además se debe tener las cotizaciones al día, no ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado, no trabajar en instituciones del Estado ni de municipios, ni trabajar en empresas privadas que reciban aportes estatales iguales o superiores al 50%.

Finalmente, las trabajadoras independientes “deben emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer