Kast y propuesta de eliminar feriados irrenunciables: "Vamos a ir estudiando las distintas posibilidades"

17 mar. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

En el Aeropuerto de Antofagasta, antes de embarcar rumbo a Santiago en la tarde de este martes, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la propuesta de eliminar los feriados irrenunciables realizada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El Mandatario señaló que "se han dado distintas discusiones, hay distintas opiniones. Vamos a ir acogiendo las opiniones, vamos a ir estudiando las distintas posibilidades, pero siempre considerando que estamos enfrentando una crisis muy importante y cómo nosotros podemos ver que sea compatible el trabajo, el descanso y el respeto también a nuestras tradiciones, culturas históricas y también espirituales".

"Esperamos que en esto se pueda conciliar. No todo siempre tiene que ser por ley, también pueden haber acuerdos entre las partes y resguardar o tomar las medidas necesarias para que las cosas sean conciliables. En Chile tenemos la costumbre de que todo es por ley, bueno, quizás podemos avanzar en una cultura distinta de acuerdos y de respaldo y de respeto a tradiciones y vida espiritual", sumó.

"Queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente"

Sobre los 43 decretos ambientales retirados desde Contraloría este martes, Kast afirmó que "queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente, y en eso hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestrictamente la ley, pero también tenemos que señalar que hay oportunidades que van más allá de la ley".

Así, planteó que "lo que está establecido en la ley o en el reglamento es interpretado por distintas autoridades a través de las facultades administrativas. Nosotros no queremos pasar a llevar la discusión legislativa en esto, pero sí queremos hacernos responsables de que Chile vuelva a ser un país confiable, y es un país confiable cuando la ley establece ciertos procedimientos y se cumplen los plazos".

"Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo, y esto apunta en esa línea", agregó.

"A lo mejor alguien ya a los 30 años tuvo posibilidades"

Consultado por las críticas a raíz de su intención de restringir la gratuidad estudiantil a menores de 30 años, el Jefe de Estado dijo que "cuando estamos en una crisis mundial como la que estamos viviendo, de temas de conflictos que nos afectan en cosas diarias, cuando tenemos una crisis fiscal como la que tenemos, cuando tenemos una crisis de inseguridad, bueno, uno tiene que tomar decisiones y tiene que priorizar".

"Lo que hemos señalado es que a nadie se le va a quitar un beneficio social, o en el caso de la gratuidad, a nadie de los que hoy día están recibiendo gratuidad la va a perder, pero eso no quiere decir que no podamos pensar, discutir, conversar cómo mejorar las cosas, y ese es un debate legislativo, que este tema de los 30 años sea analizado con perspectiva de futuro. Hoy día no le va a afectar a nadie, pero hacia adelante", añadió.

El Presidente instó a que "primero los jóvenes, los más pequeños, tengan prioridad, porque a lo mejor alguien ya a los 30 años tuvo posibilidades de aprender a leer, a escribir, pero hoy día hay jóvenes en todo Chile que, a los 8 años todavía no saben leer, escribir, ni sumar, ni restar como corresponde".

"Estamos preocupados de aquellos que han tenido otras posibilidades mayores en la vida, que ya están trabajando. ¿Por qué no nos focalizamos en los que hoy día necesitan más ayuda de nosotros? Esos son los pequeños. Los que tienen 30 años siempre van a encontrar algunas alternativas distintas", concluyó.

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