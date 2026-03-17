¿Será el definitivo? Gobierno vuelve a cambiar el logo oficial en redes sociales

17 mar. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada, el Gobierno de José Antonio Kast volvió a modificar el logo del gobierno y algunos ministerios en las redes sociales, y se les puede ver un diseño similar entre sí, pero no igual a todos.

El comentado viene arrastrándose desde que asumió como presidente el 11 de marzo, ya que el logotipo con una franja blanca y la frase "trabajando para usted" no convenció a los internautas y desató las críticas hacia el equipo de diseño del Ejecutivo.

El nuevo logo del Gobierno de Kast

Por una parte, el logo de la cuenta "Gobierno de Chile" tiene el escudo nacional completamente en blanco, mientras que los ministerios y las subsecretarías tienen la estrella de la bandera nacional, pero ambos tienen en común una particular línea cortada que reemplaza a la criticada franja y frase.

Además, el contorno rojo y el fondo azul se mantienen, con la diferencia de que ahora hay una línea punteada que al principio está desvanecida y más adelante completamente blanca, y arriba de ella, el nombre del gobierno, de cada ministerio o subsecretaría.

Sin embargo, el logotipo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, liderado por la ministra Mara Sedini, en vez de ser circular es cuadrado, convirtiéndose en la única diferencia entre las redes sociales de sus pares.

Mira los nuevos logos del Gobierno de Kast:

Nuevo logo del Gobierno de JAK. / Redes sociales.

Nuevo logo del Gobierno de JAK. / Redes sociales.