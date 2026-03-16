Tipificar el delito de ingreso clandestino y más: Gobierno otorga urgencia legislativa a 20 proyectos

16 mar. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó este lunes por la tarde sobre las urgencias legislativas ingresadas al Congreso, con el fin de que sean tramitadas rápidamente.

Según detalló el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se trata de 20 proyectos de ley que deberán ser discutidos con prioridad, amparados en la facultad presidencial de acelerar su tramitación.

De acuerdo con la Constitución, cuando un Presidente de la República declara un proyecto de ley como urgente, este recibe prioridad especial en el Congreso.

Existen tres niveles: discusión inmediata, que obliga a tramitar la propuesta de temas clave en la siguiente sesión disponible; suma urgencia, que acorta los plazos de debate y votación, pero no requiere tratamiento instantáneo; y urgencia simple, que le da prioridad moderada, acelerando su tramitación respecto al calendario habitual, pero con mayor flexibilidad.

Los 20 proyectos que tienen urgencia legislativa

Revisa a continuación el listado de los proyectos de ley, clasificados en discusión inmediata, suma urgencia y urgencia simple, según la prioridad en el trámite legislativo que definió la administración de Kast.

Discusión inmediata

Modifica la ley N°21.325, de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional , Boletín 15261-25.

, Boletín 15261-25. Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública , Boletín 18032-07.

, Boletín 18032-07. Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, Boletín 15975-25.

Suma urgencia

Modifica la Carta Fundamental, en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional, Boletín 15631-07.

en el país, y de la para el resguardo de la seguridad nacional, Boletín 15631-07. Amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal, para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales , Boletín 16569-25.

, Boletín 16569-25. Crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria , Boletín 16944-25.

, Boletín 16944-25. Modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago , Boletín 17675-25.

, Boletín 17675-25. Modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas , con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican, Boletín 15347-07.

, con el objeto de que se indican, Boletín 15347-07. Dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros , Boletín 16703-25.

y la adopción de otras medidas de seguridad en el , Boletín 16703-25. Modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros, Boletín 17246-15.

remunerado de pasajeros, Boletín 17246-15. Modifica la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal , Boletín 17474-06.

, Boletín 17474-06. Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, Boletín 16552-12.

Ley de Patrimonio Cultural, Boletín 12712-24.

Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales , Boletín 16743-04.

, Boletín 16743-04. Modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, Boletín 10634-29.

Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal, Boletín 15850-11.

Urgencia simple

Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia, Boletín 16481-25.

Modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, y modifica las normas que indica, Boletín 17678-11.

Modifica la ley N° 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, con el objeto de priorizar las autorizaciones para el uso sanitario de materiales radioactivos, Boletín 17948-11.