Nuevo temblor se percibe en el norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 2 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 02:22 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 124 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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