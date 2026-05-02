Nuevo temblor se percibe en el norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

02 may. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 2 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 02:22 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 124 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.