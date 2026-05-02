Donald Trump amenaza con tomar el control de Cuba "casi de inmediato" por considerarlo una "amenaza extraordinaria" para EEUU

02 may. 2026 - 03:31 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes imponer nuevas sanciones para asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para "defender la patria" y denunciar las amenazas de agresión militar de Washington.

El magnate republicano considera que la isla comunista, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿Qué dijo Donald Trump?

En una subida de tono, Trump dijo a última hora del viernes, desde ese estado del sur, que su país "tomaría el control" de Cuba "casi de inmediato", según Fox News.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó las nuevas sanciones y calificó el bloqueo como "genocida" en un mensaje en la red social X.

"Hoy, el gobierno de EEUU ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal Bloqueo Genocida, como evidencia de su pobreza moral...", escribió el mandatario caribeño.

"Nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país", agregó, al señalar a Washington de tener una "conducta intimidatoria y arrogante".

Las sanciones, detalladas en un decreto presidencial y destinadas a aumentar la presión sobre La Habana en medio de su crisis económica, se dirigen específicamente a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano e imponen restricciones migratorias.

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba, al permitir la entrada al país únicamente a un buque cargado con crudo ruso.

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