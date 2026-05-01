Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá renuncia tras 34 días: Ya van 19 salidas de autoridades regionales en el Gobierno

01 may. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 1 de mayo, el Ministerio de Bienes Nacionales informó que el seremi de la cartera en la región de Tarapacá, Diego Muñoz, abandonó su cargo. Con su salida, ya son 19 las personas que han dejado el puesto de seremi en casi dos meses del Gobierno de José Antonio Kast.

Nuevo seremi renuncia en Tarapacá

"Por motivos personales, el seremi de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, presentó su renuncia al cargo", señaló el ministerio liderado por Catalina Parot en una declaración pública.

De acuerdo a Soy Chile, el ministerio agradeció la labor de Muñoz, quien solo estuvo en su cargo por un breve periodo de 34 días tras haber sido nombrado el pasado 27 de marzo.

Por ahora, la cartera no ha informado quién asumirá el cargo de seremi que dejó Diego Muñoz, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.

19 seremis han salido del Gobierno de Kast

El nombramiento de seremis se ha transformado en una tarea difícil para el Gobierno de José Antonio Kast, ya que han sido múltiples las declinaciones de asumir el cargo o las renuncias tras solo días en sus puestos.

Dentro de los casos más connotados está el del actor Renato Münster, quien en 24 horas dejó su cargo tras el fallido nombramiento de Gustavo Baehr en la Seremi de las Culturas de la RM, o el insólito caso del seremi de Energía de La Araucanía, Patrick Dungan, quien fue destituido tras dejar de ir a la oficina y contestar su teléfono.

Lista de seremis renunciados

Aldo Ibani : Seremi de Salud de Valparaíso.

: Seremi de Salud de Valparaíso. Hernán Silva : Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso.

: Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso. Carlos Montero : Seremi de Trabajo y Previsión Social de Valparaíso.

: Seremi de Trabajo y Previsión Social de Valparaíso. Nataly Cruz : Seremi de Trabajo y Previsión Social de Arica y Parinacota.

: Seremi de Trabajo y Previsión Social de Arica y Parinacota. Alexander Nanjarí : Seremi de Educación del Biobío

: Seremi de Educación del Biobío Jorge Salazar : Seremi de Obras Públicas de Los Ríos.

: Seremi de Obras Públicas de Los Ríos. Patricia Dinamarca : Seremi de Educación de Los Lagos.

: Seremi de Educación de Los Lagos. Jorge Ravelo : Seremi de Energía de Los Lagos.

: Seremi de Energía de Los Lagos. Lizet Tapia : Seremi de Desarrollo Social y Familia de Antofagasta.

: Seremi de Desarrollo Social y Familia de Antofagasta. Karina Trujillo : Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta.

: Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta. Anggel Colque : Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta.

: Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta. Mauricio Montealegre : Seremi de Obras Públicas de Tarapacá.

: Seremi de Obras Públicas de Tarapacá. Patrick Dungan : Seremi de Energía de La Araucanía.

: Seremi de Energía de La Araucanía. Gustavo Baehr : Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.

: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana. Renato Münster : Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.

: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana. Antaris Varela : Seremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío.

: Seremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío. Ángela Valdebenito : Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Aysén.

: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Aysén. Viviana Torres : Seremi de Trabajo y Previsión Social de Coquimbo.

: Seremi de Trabajo y Previsión Social de Coquimbo. Diego Muñoz: Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá.

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