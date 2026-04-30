Hasta 35°C de calor: Meteorología emite aviso por "altas temperaturas" en dos regiones para este fin de semana
¿Qué pasó?
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por un "altas temperaturas " que afectará a dos regiones de la zona norte de Chile durante este fin de semana.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá el calor?
La medida se encuentra vigente desde la tarde del sábado 2 hasta la noche del domingo 3 de mayo, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".Ir a la siguiente nota
Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en la precordillera de las regiones de Antofagasta y Atacama.
Hasta 35°C
El organismo informó que se esperan las siguientes temperaturas máximas en cada sector:
Precordillera de la región de Antofagasta
- Sábado 2 de mayo: entre 26°C y 28°C
- Domingo 3 de mayo: entre 26°C y 28°C
Precordillera de la región de Atacama
- Sábado 2 de mayo: entre 33°C y 35°C
- Domingo 3 de mayo: entre 32°C y 34°C
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