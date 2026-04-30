Lluvia y vientos de hasta 60km/h este fin de semana largo: Revisa las zonas que tendrán precipitaciones

30 abr. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

En abril, el término del verano se hizo mucho más evidente con una disminución en las temperaturas, y se espera que durante mayo el frío se vaya acercando cada vez más. Y las lluvias ya se han comenzado a hacer presentes en algunos sectores del país, e incluso se esperan precipitaciones este fin de semana largo, por lo que muchos deberán dejar de lado los panoramas al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile, en ocho regiones de Chile caerían lluvias entre este viernes feriado de 1 de mayo y el domingo 3 del mismo mes. De hecho, en algunas regiones se podrían registrar fuertes vientos.

Lluvia en la zona insular para este fin de semana largo

En la zona insular de la región de Valparaíso, en Isla de Pascua, se esperan chubascos en la madrugada del viernes y del sábado, además de la noche del domingo.

Lluvia en la zona central para este fin de semana largo

Para las regiones de Ñuble y Biobío se pronostican precipitaciones en la tarde del domingo 3 de mayo. En Los Ángeles el fenómeno podría comenzar en horas de la mañana.

Lluvia en la zona sur para este fin de semana largo

Las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, tendrían chubascos en las primeras horas de este viernes y durante toda la jornada del domingo.

En comunas como Puerto Montt y Ancud también se esperan vientos de hasta 60 km/h para el 3 de mayo.

Lluvia en el extremo sur para este fin de semana

Meteorología pronosticó chubascos en Aysén para la madrugada del 1 de mayo y a partir de la mañana del domingo. En Melinka también se registrarían vientos de hasta 60 km/h este último día.

En la región de Magallanes, en Torres del Paine, sólo esperan chubascos de nieve en la noche del domingo; mientras que en Puerto Williams caería agua-nieve en la tarde y la noche del viernes y del domingo. En esta última zona, el 1 de mayo también se harían presentes los vientos de hasta 60 km/h.

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