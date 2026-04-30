Italia exige la liberación de activistas de flotilla interceptada por Israel: Hay chilenos detenidos

30 abr. 2026 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, exigió en las últimas horas la liberación de los integrantes de la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, entre los que se encuentran ciudadanos italianos y chilenos.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo italiano informó que Meloni encabezó una reunión con el canciller Antonio Tajani, el ministro de Defensa Guido Crosetto y el subsecretario Alfredo Mantovano para analizar la situación.

Italia solicita la liberación de los activistas

“El Gobierno italiano condena la incautación anoche de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales frente a las costas de Grecia", señala la declaración.

En esa línea, el Ejecutivo agregó que “exige al Gobierno de Israel la liberación inmediata de todos los italianos detenidos ilegalmente, el pleno respeto del derecho internacional y garantías sobre la integridad física de las personas a bordo”.

Presencia de ciudadanos chilenos en la flotilla

Entre los tripulantes se encuentra una delegación de ciudadanos chilenos vinculados a organizaciones sociales y humanitarias, quienes participaban en una misión destinada a entregar ayuda a la población palestina en la Franja de Gaza.

Según se ha informado, el grupo está compuesto por Macarena Chahuán, Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, Bruno Salas, Franco Torti y Víctor Chanfreau, exdirigente estudiantil.