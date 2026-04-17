Sus padres vivieron el 'sueño americano' pero ellos dejaron Miami por Italia: "No van a arruinarse por una factura médica"

17 abr. 2026 - 08:15 hrs.

“Nunca nos sentimos verdaderamente estadounidenses”. Así lo dice una pareja de esposos nacidos en Argentina, siendo ambos nietos de italianos. Ellos estaban radicados en Miami, donde llevaban una vida “genial”.

Gastón y Norma Galella, con sus dos niños se mudaron a Italia. Están radicados en Rímini, una ciudad de la región Emilia-Romaña.

Allí viven desde el 2024. Disfrutan a plenitud de Rímini al recorrerla en “bici”.

Rímini - con su clima, gente acogedora, senderos, playas cercanas, castillo, monumentos como el Arco de Augusto y un ritmo de vida más pausado- tiene todo lo que necesitan los Galella.

Para Norma, llegar a Rímini “fue más como volver a casa para nosotros”, de acuerdo con lo que narran a CNN.

Enamorados de Rímini, Italia

Un viaje a Italia para visitar a familiares de Gastón les cambió la vida. Fue una suerte de amor a primera vista del país.

Italia les encantó al punto de dejar “una exitosa empresa de renovaciones”, en Estados Unidos, para hacer maletas y mudarse al país con forma de bota.

La pareja deseaba para sus hijos “una infancia de verdad”, alejada de “las ansiedades del sistema escolar estadounidense”. En Italia lograron ese objetivo. Describen a CNN que la transición para los “peques” ha sido “súper fácil”.

Vivieron en Florencia hasta que alguien les habló de Rímini.

Para la familia, el cambio de chip no trajo problemas. “Todas las piezas encajaron. Y fue como que estaba destinado a ser’”.

“Simplemente, nos arriesgamos”, señalan los esposos, quienes pudieron reabrir en Italia su empresa de renovaciones.

Del sueño americano al sueño italiano

Los padres de los Galella vivieron en Estados Unidos. Ellos sí alcanzaron el sueño americano, reconocen Gastón y Norma.

Hoy, la pareja mira hacia atrás y reconoce que, queriendo replicar la experiencia de sus progenitores, estuvieron “con los ojos vendados”.

Señalan que vivir ese sueño americano “tiene un costo… el estilo de vida. El estrés. Todas esas cosas tenían un precio”, describe Norma.

No imaginan la vida en otro lugar

De Rímini tienen detalles positivos: “Es más asequible que Miami”, aseguran.

Y señalan a CNN que en Italia “no van a arruinarse por una factura médica”.

Ambos están aprendiendo el idioma para trabajar y desenvolverse mejor en el país que les abrió la puerta y los ha hecho sentir en casa.

De los cuatro, solo Norma espera por la ciudadanía.

A diferencia de la vida en Miami, los Galella aseveran a la cadena estadounidense que en Italia sienten “un auténtico sentido de pertenencia”.

Ni Norma, ni Gastón, imaginan estar en ningún otro lugar en este momento que no sea Rímini.

Los esposos Galella… así como arriesgaron, ganaron.

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