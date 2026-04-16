Hipopótamos de Pablo Escobar: ¿Por qué deben ser sacrificados los animales del excapo de la droga?

16 abr. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Sorpresa causó a nivel internacional la información de que 80 hipopótamos, descendientes de los mamíferos que alguna vez el excapo de la droga, Pablo Escobar, introdujo en su país para crear su propio zoológico privado, serán sacrificados por el gobierno colombiano.

¿Por qué serán sacrificados los hipopótamos?

Un plan lanzado por Colombia busca frenar la reproducción descontrolada de hipopótamos, ya que son considerados una especie invasora y desestabilizadora de los ecosistemas autóctonos.

Por ello, se pensó en algunas alternativas, como su reubicación en otros países; sin embargo, estos han rechazado la propuesta, ya que los animales cuentan con una mutación genética.

"Hay una mutación genética importante, por lo que algunos países se resisten" a aceptarlos, dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

"Creemos que tiene que ver con la pobreza genética" de los animales, agregó la autoridad a BluRadio, después de anunciar la puesta en marcha del plan de sacrificio de los 80 ejemplares.

¿Cómo llegaron los hipopótamos a Colombia?

En la década de los 80, cuando alcanzó su mayor poder y riqueza, Pablo Escobar estableció en su Hacienda Nápoles un zoológico personal con especies exóticas: hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras, avestruces, rinocerontes y búfalos.

De acuerdo a la BBC, tras su muerte en 1993, la propiedad quedó abandonada y la mayoría de los animales fueron trasladados a otros recintos, pero ninguno quiso recibir a los hipopótamos. Los mamíferos quedaron a la deriva y se dispersaron fuera de los límites de la hacienda, por la cuenca del río Magdalena.

Según el medio, de la manada de hipopótamos en Colombia, se cree que es la primera y única que vive de forma silvestre por fuera del continente africano. Así, su población ha crecido gracias a que tienen todo lo que necesitan: mucho alimento y mucha agua.

A diferencia de África, donde enfrentan depredadores y sequías, en el país cafetero no hay lo que los científicos llaman "controladores naturales" de la población. Por ello, su rápido crecimiento poblacional ha tenido un alto impacto en los ecosistemas.

Actualmente, en Colombia hay cerca de 200 hipopótamos, según la cartera de Ambiente, y todos ellos son descendientes de los cuatro ejemplares que Escobar llevó al país para su zoológico, lo que se ha traducido en malformaciones debido a la endogamia, como una registrada en su boca.

Sin control, se estima que dicha población podría aumentar a 500 para el año 2030, lo que significa un grave problema. Las campañas de sacrificio y esterilización son difíciles y caras. La muerte de cada animal cuesta cerca de 14.000 dólares y las autoridades las iniciarán en el segundo semestre de 2026.

Las esterilizaciones ascienden a cerca de 10.000 dólares cada una y tienen riesgos como la muerte de los veterinarios o de los animales debido a una reacción alérgica a la anestesia.

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