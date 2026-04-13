Hipopótamos de Pablo Escobar: Unos 80 ejemplares serán sacrificados debido a una "mutación genética"

13 abr. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Algunos países rechazaron recibir a hipopótamos del exbarón de la cocaína, Pablo Escobar, por una mutación genética, una de las medidas, junto con la esterilización y el sacrificio de ejemplares, de un plan lanzado por Colombia para frenar su reproducción descontrolada.

Colombia sacrificará hipopótamos de Pablo Escobar

Los intentos de reubicación de ejemplares del río Magdalena no han tenido éxito debido a una mutación genética en los hipopótamos, dijo este lunes la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

"Hay una mutación genética importante, por lo que algunos países se resisten" a aceptarlos, dijo Vélez a BluRadio, después de anunciar la puesta en marcha del plan de sacrificio de unos 80 ejemplares.

"Creemos que tiene que ver con la pobreza genética" de los animales, agregó la ministra.

En Colombia hay cerca de 200 hipopótamos, según la cartera de Ambiente. Son considerados una especie invasora y desestabilizan los ecosistemas autóctonos.

Sin control, se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030, según el Ministerio de Ambiente.

Los hipopótamos colombianos tienen malformaciones debido a la endogamia, como una registrada en su boca, según Vélez.

Campañas de esterilización y sacrificio

Llegaron al país por capricho de Escobar, que en 1980 introdujo cuatro ejemplares en su finca en el Magdalena Medio (centro-norte), convertida en un zoológico personal repleto de especies exóticas.

Las campañas de sacrificio y esterilización son difíciles y caras. La muerte de cada animal cuesta cerca de 14.000 dólares y las autoridades las iniciarán en el segundo semestre de 2026.

Las esterilizaciones ascienden a cerca de 10.000 dólares cada una y tienen riesgos como la muerte de los veterinarios o de los animales debido a una reacción alérgica a la anestesia.

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