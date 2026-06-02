Presumían violentos robos en redes sociales: Cae banda de menores que operaba en el Gran Concepción

02 jun. 2026 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de jóvenes que sembró el temor entre familias del Gran Concepción fue desarticulado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras una extensa investigación que permitió identificar a sus integrantes y vincularlos con diversos robos violentos ocurridos en la zona.

La banda, compuesta por un adulto y tres adolescentes, es acusada de protagonizar violentos asaltos a viviendas en sectores residenciales de Concepción y San Pedro de la Paz, donde actuaban encapuchados, armados y con extrema agresividad contra sus víctimas.

Lo que terminó facilitando su captura fue un error que suele repetirse entre organizaciones criminales jóvenes: después de cometer los delitos, varios de sus integrantes compartían registros y publicaciones en redes sociales, donde presumían de sus acciones.

Las redes sociales fueron claves para identificarlos

El prefecto de la PDI, Juan Luis Fonseca, explicó que se trataba de una organización integrada por sujetos jóvenes que actuaban con violencia en distintos domicilios de la zona.

"Esta era una banda de sujetos jóvenes que ingresaba de forma violenta a algunos domicilios, enmascarados y con armas de fuego, para luego proceder a robar especies", señaló.

Sin embargo, la exposición en redes sociales terminó jugando en contra de los imputados. Tras cometer los robos, algunos integrantes publicaban videos y fotografías vinculadas a los delitos, información que permitió a los detectives avanzar en la identificación de los responsables.

A ello se sumó una importante evidencia científica: una huella dactilar encontrada en una camioneta robada que fue utilizada por la banda.

Tres de los cuatro detenidos son menores de edad

El fiscal Matías Arellano confirmó que tres de los cuatro imputados son adolescentes y que uno de ellos, de nacionalidad venezolana, se encuentra en situación migratoria irregular en Chile.

De acuerdo con la investigación, entre abril y mayo se registraron al menos cinco robos a viviendas en los sectores apuntados, logrando establecer la participación de los detenidos en tres de esos hechos.

Entre las víctimas figura un excoronel de Carabineros, desde cuya vivienda fue sustraída un arma de fuego que hasta ahora no ha podido ser recuperada.

Las cautelares decretadas por la justicia

Tras la formalización, el menor de 15 años quedó sujeto a arresto domiciliario por el delito de receptación.

El adolescente de 16 años quedó inicialmente en libertad, aunque el Ministerio Público presentó una apelación para revisar dicha decisión.

En tanto, el imputado de 17 años quedó bajo la medida cautelar de internación provisoria, mientras que el único adulto de la banda, de 20 años, fue enviado a prisión preventiva.

Durante los allanamientos, la PDI incautó diversas evidencias de interés criminalístico, incluyendo vestimentas que habrían sido utilizadas durante la comisión de los delitos.

Investigación sigue abierta

Pese a las detenciones, las diligencias continúan para identificar y capturar a otros posibles integrantes de la organización delictiva.

El Ministerio Público y la PDI trabajan para esclarecer completamente la estructura de la banda y determinar su eventual participación en otros hechos similares registrados en la región.

El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.