Denuncia por violación grupal en Concepción: Todo lo que se sabe del caso que afecta a joven que asistió a fiesta mechona

28 may. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Llevaba apenas unos días de clases y una estudiante de primer año debió dejar de asistir a la universidad. No porque se arrepintiera de su carrera, sino porque, según asegura, habría sido atacada sexualmente por sus compañeros.

Las fiestas mechonas de las universidades deberían estar pensadas para ser un espacio para dar la bienvenida a los estudiantes de primer año, conocerlos y celebrar antes del inicio de un nuevo año académico. Para esta joven habría sido justamente eso de no ser por otros cuatro alumnos.

El relato de la estudiante

El caso comenzó a conocerse públicamente luego de que la joven relatara lo ocurrido después de retirarse de la fiesta organizada por los alumnos de la Universidad San Sebastián de Concepción.

Según su testimonio, se trasladó hasta el departamento de un compañero, donde luego llegaron otros tres hombres. Fue ahí donde ocurrió el ataque que denuncia.

La víctima denunciante aseguró en sus redes sociales que los agresores sexuales le dijeron que "era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad".

Además, afirmó que antes de dejarla salir del departamento, el compañero con el que llegó al inmueble le insistió en que se trató de una relación consensuada.

"Por lo que pasó, tuve que dejar de ir a la universidad, intenté estar bien, intenté ir a clases para distraerme, pero no hay momento en el que no piense en esto", escribió la denunciante.

La investigación por la denuncia

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Concepción ya realizó las primeras diligencias investigativas a raíz de la denuncia, las cuales fueron ordenadas por la Fiscalía de Flagrancia del Biobío.

“Con el fin de resguardar la integridad, privacidad y bienestar de la víctima, no es posible entregar mayor información”, señalaron.

La declaración de la Universidad San Sebastián

En medio de la conmoción generada por la denuncia, la Universidad San Sebastián emitió una declaración pública en la que aseguró que tomó conocimiento del caso durante marzo.

“Recibimos información de este caso durante el mes de marzo”, indicó la institución, agregando que “activamos inmediatamente los protocolos correspondientes e iniciamos una investigación interna, actualmente en curso, para establecer los antecedentes disponibles y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional”.

La casa de estudios también sostuvo que mantiene colaboración con las diligencias que desarrollan las autoridades y afirmó que “adoptará oportunamente todas las medidas preventivas, académicas y disciplinarias que correspondan, resguardando siempre el debido proceso y la seguridad de nuestra comunidad universitaria”.

En la misma declaración, la universidad añadió que actuará “con la máxima seriedad y firmeza frente a cualquier conducta que vulnere la integridad, dignidad o seguridad de las personas”.

SernamEG confirmó acompañamiento integral a la estudiante

Mientras la investigación avanza, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) confirmaron que activaron apoyo integral para la denunciante desde que tomaron conocimiento del caso.

“Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, condenamos de manera categórica cualquier hecho de violencia en contra de las mujeres, especialmente cuando tiene el carácter de máxima gravedad”, sostuvo Bárbara Monsalves Herrera, directora regional del organismo.

La autoridad agregó que “desde que tomamos conocimiento de este caso de violencia sexual, activamos todos los protocolos para acompañar de manera integral a la víctima. Actualmente, nos encontramos brindando acompañamiento reparatorio tanto en el ámbito psicosocial como también jurídico, por medio de la redacción de una querella”.

Asimismo, indicó que el organismo trabajará junto al Ministerio Público “con el fin de condenar a los responsables de este grave caso” y reiteró el llamado a informarse y denunciar mediante los canales oficiales de orientación y emergencia.

“Reiteramos el llamado a poder informarse en nuestro número 1455 SernamEG orienta para tener información y orientación, también a denunciar en los canales de Carabineros 133 y la la Policía de Investigaciones 134”, cerró.