Subsidio DS1: ¿Cuánto es el máximo que puede costar la vivienda?

28 may. 2026 - 14:00 hrs.

El Subsidio DS1 es un beneficio habitacional a través del cual el Estado asiste a las familias que desean acceder a una vivienda, tienen capacidad de ahorro y cumplen con los requisitos estipulados.

Entre estos requisitos se encuentra cumplir con el monto máximo estipulado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat para el valor de la propiedad, según ChileAtiende.

Los interesados en el subsidio DS1, cuyas postulaciones se pueden hacer de forma automática, en línea o bajo formulario de atención ciudadana, deben estar atentos a las fechas del procedimiento. Se aproximan los plazos fijados para el cumplimiento de las condiciones a esta iniciativa gubernamental.

¿Cuánto es el máximo que puede costar la vivienda del subsidio DS1?

El valor máximo que puede tener la vivienda del subsidio DS1 es de 2.200 Unidades de Fomento (UF), de acuerdo con lo contemplado para el tramo 3 del beneficio gubernamental. La propiedad a adquirir puede ser una casa o departamento, y puede ser tanto nueva como usada.

Es importante destacar que este valor máximo puede experimentar variaciones de acuerdo a la región en la que se realice el proyecto.

En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, además de las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el monto máximo del costo de la vivienda es de 2.600 UF.

Estos son los requisitos para acceder al subsidio DS1

Los requisitos para acceder al subsidio DS1 son los siguientes:

Tener mínimo 18 años de edad.

de edad. Contar con cédula de identidad vigente.

vigente. En caso de ser una persona extranjera, se debe presentar la cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva.

con residencia definitiva. Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda , que tenga una antigüedad mínima de 12 meses.

, que tenga una antigüedad mínima de 12 meses. Contar con un ahorro mínimo de 80 Unidades de Fomento (UF), que debe estar depositado y reflejado como saldo disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 29 de mayo de 2026, sin que se puedan realizar giros en la cuenta a partir de esta fecha.

(UF), que debe estar depositado y reflejado como saldo disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 29 de mayo de 2026, sin que se puedan realizar giros en la cuenta a partir de esta fecha. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). Si el RSH es superior al 90% es necesario cumplir con el límite de renta establecido.

en el Registro Social de Hogares (RSH). Si el RSH es superior al 90% es necesario cumplir con el límite de renta establecido. Si la postulación es colectiva se debe tener un mínimo de 10 integrantes, postular por medio de una entidad patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.

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