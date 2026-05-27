Subsidio DS1: Este es el plazo máximo para tener el ahorro y postular

27 may. 2026 - 10:00 hrs.

A partir del 16 de junio inician las postulaciones al Subsidio DS1, un importante programa estatal diseñado para ayudar a las familias de sectores medios a adquirir su primera vivienda, ya sea una casa o un departamento nuevo o usado.

Este beneficio económico exige que los interesados cumplan con un monto mínimo de ahorro y condiciones específicas antes de la fecha límite, ya que de lo contrario su solicitud no podrá ser evaluada.

¿Cuándo debo tener el ahorro mínimo para el Subsidio DS1?

Los interesados tienen hasta las 14.00 horas del viernes 29 de mayo para mantener el monto mínimo depositado y reflejado como saldo disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda, indica la Ventanilla Social Única.

Después de ese momento, el postulante no podrá realizar ningún tipo de giro o retiro de dinero si desea mantener la validez de su postulación. Los montos exigidos son los siguientes:

Si postula al Tramo 1: ahorro de al menos 30 UF.

Si postula al Tramo 2: ahorro mínimo de 40 UF.

Si postula al Tramo 3: ahorro de al menos 80 UF.

¿Qué necesito para postular al Subsidio DS1?

Para ingresar la solicitud en cualquiera de las modalidades habilitadas, el interesado debe cumplir con las siguientes condiciones generales:

Tener al menos 18 años y contar con cédula de identidad vigente. Los extranjeros deben presentar residencia definitiva.

La cuenta de ahorro para la vivienda debe registrar una antigüedad mínima de 12 meses, al momento de postular.

Ni el postulante ni su grupo familiar deben ser propietarios de una vivienda o de un sitio con destino habitacional.

Si postula al Tramo 1, debe pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Si postula al Tramo 2, debe estar dentro del 80% más vulnerable.

Si postula al Tramo 3, debe estar inscrito en el RSH. Si supera el 90% más vulnerable debe cumplir con el tope de ingresos requerido y contar con una preaprobación de crédito hipotecario.

Los mayores de 60 años que postulen pueden tener una calificación socioeconómica de hasta el 90% más vulnerable.

¿Cuáles son los montos del Subsidio DS1?

El beneficio permite cofinanciar la compra de propiedades cuyo valor máximo comercial varía según la zona geográfica y el tramo seleccionado:

Tramo 1: para viviendas de hasta 1.100 UF (tope de 1.200 UF en zonas extremas del norte, sur y territorio insular). El subsidio va desde las 600 hasta las 700 UF, conforme a la ubicación del inmueble.

para viviendas de hasta 1.100 UF (tope de 1.200 UF en zonas extremas del norte, sur y territorio insular). El subsidio va desde las 600 hasta las 700 UF, conforme a la ubicación del inmueble. Tramo 2: para viviendas de hasta 1.600 UF (tope de 1.800 UF en zonas extremas). Entrega de 250 a 700 UF, según la ubicación del inmueble.

para viviendas de hasta 1.600 UF (tope de 1.800 UF en zonas extremas). Entrega de 250 a 700 UF, según la ubicación del inmueble. Tramo 3: para viviendas de hasta 2.200 UF (tope de 2.600 UF en zonas extremas). Paga de 250 a 550 UF, conforme a dónde se ubique el inmueble.

¿Cómo se postula al Subsidio DS1?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) estructuró el proceso de recepción de solicitudes a través de tres vías, con distintas fechas de inicio:

Modalidad Automática (del 16 al 30 de junio): para quienes postularon al llamado anterior, no resultaron seleccionados y mantienen intactas sus condiciones socioeconómicas y de ahorro.

para quienes postularon al llamado anterior, no resultaron seleccionados y mantienen intactas sus condiciones socioeconómicas y de ahorro. Modalidad en Línea (del 17 al 30 de junio): a través del sitio web oficial del MINVU. El usuario debe ingresar utilizando su Clave Única.

a través del sitio web oficial del MINVU. El usuario debe ingresar utilizando su Clave Única. Modalidad Presencial (del 19 al 30 de junio): en las Oficinas de Atención Presencial del SERVIU o instituciones habilitadas. Es obligatorio reservar día y hora en el portal minvu.cl o llamando al teléfono Minvu Aló (600 901 1111).

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