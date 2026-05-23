Ministro de la Vivienda anunció nuevo tramo para comprar viviendas de hasta 4.000 UF

23 may. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció por medio de sus redes sociales la creación de "un nuevo tramo 4.000 del subsidio DS1, que permitirá acceder a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF (cerca de 160 millones de pesos)".

"Así se van ampliando las alternativas para miles de familias que hoy quedan fuera por el alza sostenida de los precios", escribió en su cuenta de X.

En su anuncio, el secretario de Estado explicó que "esta medida considera 2.500 cupos desde el segundo semestre y una ayuda estatal de 400 UF, permitiendo que más personas puedan buscar una vivienda acorde a sus necesidades: Mejor ubicada, con mayor conectividad, cercana al trabajo, a servicios y al tamaño de su grupo familiar".

Según el máximo encargado del Minvu, "con esta actualización abrimos nuevas opciones para sectores medios y familias jóvenes que son muy ricas para el Estado, pero pobres para la banca".

Poduje recalcó que el gobierno tiene el compromiso de que más familias puedan acceder a la vivienda propia "y que el Estado vuelva a entregar herramientas concretas para que ese sueño sea posible".

Todo sobre Iván Poduje