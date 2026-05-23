"Sufrí homofobia, racismo y xenofobia": Habló tripulante aéreo que fue insultado por pasajero chileno

23 may. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

El tripulante aéreo que fue insultado por un pasajero chileno en un vuelo de la compañía Latan, habló por primera vez de lo vivido con Germán Naranjo Maldini, tras un video que fue ampliamente viralizado.

El profesional concedió una entrevista a noticias.r7, donde dio su testimonio y explicó por qué se llegó a tanta tensión con el pasajero nacional, quien actualmente está detenido en una cárcel de San Paulo.

El tripulante, que prefirió ocultar su rostro, señaló que lleva 20 años en compañía aérea y desde 2009 forma parte de sus vuelos internacionales.

Conflicto e insultos

El incidente comenzó porque el ciudadano chileno trató de abrir las puertas del avión en pleno vuelo, según comentó en la entrevista.

Tras eso, el profesional de Latam afirmó que "él empujó mi hombro dos veces y dijo que abriría la puerta en el momento que quisiera... Cometió tres crímenes contra mí, que son atroces y que hieren el alma. Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”, señaló.

Según se aprecia en la nota, el abogado de Germán Naranjo Maldini dijo que su comportamiento de su representado se debió a que sufre aún “por la muerte de su hermano” y a que había “bebido demasiado”.

“Solo espero que se haga justicia”, cerró el tripulante en la entrevista.