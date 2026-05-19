"Los hechos revisten la mayor gravedad": Landes despide a Germán Naranjo tras der detenido en Brasil por insultos racistas

19 may. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, se confirmó que la empresa Landes desvinculó a Germán Naranjo Maldini como gerente comercial, luego de que el chileno se viera involucrado en un episodio donde realizó insultos racistas y homofóbicos al interior de un vuelo Latam que hizo una escala en Brasil.

Landes indicó que se tomó la decisión de despedir a Naranjo Maldini tras la conclusión de la etapa de investigación que se inició el pasado sábado 16 de mayo.

¿Qué informó Landes por la desvinculación de Germán Naranjo Maldini?

A través de un comunicado, la empresa expresó: "Reiteramos que los hechos que fundamentan esta decisión de desvincular definitivamente al Sr. Naranjo revisten la mayor gravedad, no representan bajo ningún punto de vista los valores de nuestra compañía y de las personas que la integran y nos han ocasionado un daño institucional que no merecemos".

Luego, informaron a sus trabajadores que "sabemos que este episodio ha generado inquietudes entre quienes formamos parte de Landes. Es natural que así sea, y como Gerencia de Asuntos Corporativos y Personas seguiremos disponibles para conversar con quienes así lo requieran y prestar el apoyo que sea necesario".

Al final del comunicado, Landes reiteró que "opera con plena normalidad, respetando plazos, contratos y compromisos comerciales".

Germán Naranjo publicó una carta para pedir disculpas y explicar su comportamiento

Poco antes, el abogado de Germán Naranjo, quien se encuentra detenido en Brasil, dio a conocer una carta que escribió en nombre de su representado, en la que ofreció disculpas a Bruno, una de las personas que insultó.

"Creo en todos los seres humanos. Los amo sin distinción. Creo en el amor sin distinción. Solo he ayudado a la gente en mi vida, sin distinción", comenzó señalando en la misiva.

"Me impactaron mis palabras en el video. Esto no refleja lo que creo. Perdí a mi hermano hace algún tiempo y bebí demasiado alcohol. Estuve en tratamiento psiquiátrico", continuó en el escrito.

Naranjo agregó en la carta que "la persona que vieron (en el video) no soy yo, es una persona que estaba fuera de sí. Envío amor para todos y mis sinceras disculpas a quienes lastimé".

El chileno se disculpó principalmente con Bruno: "Probablemente, estés demasiado enojado para perdonarme, pero espero tener la oportunidad de disculparme personalmente contigo".

"Repito: no era yo. Mi mente estaba en un estado alterado. Ojalá tuviera la oportunidad y el permiso para escribir esta carta yo mismo, pero, por ahora, tuve que pedirle a mi abogado que lo hiciera", cerró.

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