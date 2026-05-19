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Temblor sacude la zona norte: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este martes, a las 17:30 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 52 km al noreste de Alto del Carmen, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 103 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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