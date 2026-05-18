Fuerte sismo en China dejó dos personas fallecidas tras derrumbe de 13 edificios: Hay una persona desaparecida

18 may. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 5,2 sacudió el lunes la región de Guangxi, en el sur de China, y causó la muerte de dos personas y el derrumbe de 13 edificios, informaron medios estatales.

La emergencia se registró en la ciudad de Liuzhou, en Guangxi, a las 12:21 de la madrugada del lunes (16:21 GMT del domingo), señaló la agencia oficial de noticias Xinhua, y añadió que una persona seguía desaparecida por la mañana.

Dos fallecidos por fuerte sismo en China

La cadena estatal CCTV identificó a los fallecidos como una pareja, un hombre de 63 años y una mujer de 53, y señaló que continuaban las labores de búsqueda y rescate de la persona desaparecida.

Las autoridades evacuaron a más de 7.000 personas de la zona, agregó. Videos difundidos por CCTV mostraban a personas que huían de edificios de gran altura y montones de escombros junto a viviendas destruidas.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero del año pasado, un devastador sismo en la remota región del Tíbet causó al menos 126 muertos y dañó miles de edificios.

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