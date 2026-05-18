Hombre fue víctima de violento asalto con arma de guerra en botillería de La Florida: Le robaron hasta la bebida que compró

18 may. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este fin de semana se registró un violento robo con intimidación en la comuna de La Florida, donde un hombre que regresaba desde el aeropuerto de Santiago fue abordado por un grupo de al menos cinco delincuentes fuertemente armados mientras se encontraba en las inmediaciones de un local comercial donde había ingresado a comprar una bebida.

El afectado relató que, al momento de regresar a su vehículo, notó la presencia de un automóvil con las luces encendidas a una intensidad inusualmente alta. El vehículo transportaba una gran cantidad de personas en su interior y casi de inmediato, cerca de cinco sujetos descendieron del automóvil y se dirigieron hacia él.

Asalto con armas de guerra

La víctima se percató de que era el objetivo del ataque al ver que uno de los primeros sujetos en bajar portaba lo que aparentaba ser un fusil de guerra. Ante la amenaza, intentó refugiarse en el interior de la botellería donde había realizado su compra, pero los delincuentes lo siguieron, lo rodearon y lo golpearon con el arma, exigiéndole sus pertenencias.

Los asaltantes se movilizaban en al menos dos vehículos y se presume que uno de los integrantes del grupo quedó al volante durante el ataque, mientras que un sujeto portaba un arma larga de aspecto similar a un fusil de guerra; además, otro llevaba un arma corta. Ambas fueron utilizadas para intimidar a la víctima.

Los delincuentes sustrajeron la totalidad de las pertenencias del afectado, incluidas las llaves de su vehículo, el cual también fue robado. Incluso le arrebataron la bebida que había comprado momentos antes. El avalúo total de lo sustraído asciende a aproximadamente 18 millones de pesos. Tras cometer el delito, los sujetos se dieron a la fuga en tres vehículos, incluyendo el automóvil de la víctima, y no han sido localizados hasta el momento.

Testigos presentes en el lugar destacaron la violencia ejercida por los asaltantes y señalaron que se trataba de sujetos jóvenes, aparentemente chilenos. El relato de uno de los testigos coincide con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que muestran la rapidez y coordinación con que actuó el grupo. La víctima no sufrió lesiones de gravedad, aunque el impacto psicológico del ataque fue significativo.

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