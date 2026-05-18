Niña de 2 años muere tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes

18 may. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una menor de edad falleció la tarde de este domingo 17 de mayo tras precipitarse desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana. El hecho es investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la PDI.

La subcomisario Marcela Donaire Guillén, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, detalló que el equipo especializado concurrió al lugar junto a peritos de criminalística tras instrucción del Ministerio Público.

PDI y Fiscalía aclaran lo ocurrido

“El día de hoy (domingo), unas horas de la tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente nos solicitó la concurrencia de esta brigada especializada, en compañía de peritos de laboratorio y criminalística central, para que se concurriera a la comuna de Las Condes, por cuanto en el lugar había una menor de edad, de dos años, fallecida, en el sector de estacionamiento de un edificio”, confirmó.

Según los primeros antecedentes, la niña se encontraba bajo el cuidado de su padre en el marco de una visita regulada por el juzgado de familia.

“Al llegar al sitio de suceso, pudimos establecer que efectivamente una menor se había precipitado desde el piso 11, quien se encontraba al cuidado de su padre, visitas reglamentarias en manos del juzgado de familia de Pudahuel, y que por causas que aún se están investigando, la menor se habría precipitado desde la ventana del dormitorio donde estaba durmiendo”.

Una vecina alertó la situación

El hecho quedó al descubierto luego de que una vecina escuchara un fuerte impacto. “Efectivamente, una vecina del cuarto piso, al escuchar un golpe fuerte, se asomó por la ventana y ve que estaba la menor en el sector de estacionamiento, por lo que da aviso a conserjería y posteriormente llama a entidades de salud y Carabineros”.

Desde la Fiscalía se confirmó que la menor estaba de visita en el departamento de su padre, quien se encontraba junto a su actual pareja.

“La menor estaba durmiendo en uno de los dormitorios del departamento mientras su padre con su pareja se encontraban en otra dependencia, también durmiendo en horas de la tarde, cuando la menor se precipita a través de una ventana que no contaba con malla de seguridad”, dijo el fiscal de Flagrancia Oriente, Fernando Zeballos.

Continúan las diligencias tras la muerte de la menor

Tras la caída, personal de emergencia llegó al lugar y realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, se constató su fallecimiento a las 17:23 horas aproximadamente. En una primera instancia, no se sabía desde qué departamento había caído la menor, situación que fue esclarecida posteriormente por Carabineros con apoyo del personal del edificio.

El padre y su pareja fueron trasladados a una unidad policial para un control de identidad investigativo, mientras se desarrollan diversas diligencias, como revisión de cámaras, empadronamiento de testigos y peritajes en el departamento.