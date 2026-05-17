Hasta cinco años de cárcel: Las penas que arriesga el ejecuto chileno que cometió "injuria racial" en Brasil

17 may. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

El ejecutivo chileno detenido en Brasil tras protagonizar insultos racistas y homofóbicos contra tripulantes de un vuelo de Latam, arriesga una pena que podría llegar hasta los cinco años de cárcel.

El caso tiene como protagonista a Germán Naranjo Maidlin, quien fue arrestado el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, luego de una investigación de la Policía Federal de Brasil por hechos ocurridos durante un vuelo internacional en que insultó a la tripulación y hasta intentó abrir las puertas del avión.

"Injuria racial": Arriesga entre dos a cinco años

El sujeto se mantiene en prisión preventiva y sería acusado del delito de "injuria racial", que "se considera tan grave como el racismo. Son de dos a cinco años de cárcel", explicó a LUN Sebastián Depolo, exembajador de Chile en Brasil.

En la misma línea, la doctora en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Fernanda Torres Villarrubia, explicó al citado medio que "Brasil es muy, muy fuerte con las normas de discriminación racial, y tienen medidas de tolerancia cero".

Anteriormente, los insultos raciales contemplaban penas de entre tres meses y un año; sin embargo, desde la nueva ley aplicada en 2023, las injurias de este tipo son consideradas como un acto racista.

Video viralizó insultos racistas y homofóbicos

El caso se conoció luego de que se viralizara un registro grabado al interior del avión, donde el chileno lanzó frases ofensivas de carácter racista y homofóbico contra parte de la tripulación.

El abogado Carlos Gajardo señaló a LUN que, ante la evidencia del video, se "genera un escenario procesal penal muy complejo para el chileno. Veo difícil que vuelva pronto al país".

En tanto, Depolo mencionó otra agravante: "El mal comportamiento o la indisciplina en aviones en Brasil se sanciona severamente mediante la vía administrativa de la Agencia Nacional de Aviación Civil, y puede derivar en penas de dos y cinco años si se pone en peligro la seguridad del vuelo".