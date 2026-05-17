Muere a los 99 años Joaquín Lavín Pradenas, padre de exalcalde de Las Condes: Decretan 4 días de duelo en Portezuelo

17 may. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas se confirmó la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde de la comuna de Portezuelo y padre del exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante.

Lavín Pradenas tenía 99 años y también era abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León, quien actualmente permanece en prisión preventiva.

Fue alcalde en dos periodos y concejal de la comuna

La noticia fue informada por la Municipalidad de Portezuelo, comuna donde Lavín Pradenas ejerció como alcalde en dos periodos y también integró el concejo municipal.

Según detalló el municipio, ejerció como el jefe comunal de Portezuelo entre 1973 y 1975, para luego volver al cargo entre 1986 y 1991. Posteriormente, se desempeñó como concejal entre 1996 y 2000.

Municipio decretó duelo comunal

A través de redes sociales, la Municipalidad de Portezuelo expresó sus condolencias por el fallecimiento del exjefe comunal.

"La Ilustre Municipalidad de Portezuelo, su alcalde Juan Carlos Ramírez Sepúlveda y el Honorable Concejo Municipal, se adhieren al dolor por el sensible fallecimiento de: Joaquín Lavín Pradenas", se señaló.

Además, informaron que "por decreto alcaldicio se ha declarado cuatro días de duelo comunal hasta el martes 19 de mayo".