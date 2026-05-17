Muere a los 99 años Joaquín Lavín Pradenas, padre de exalcalde de Las Condes: Decretan 4 días de duelo en Portezuelo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
En las últimas horas se confirmó la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde de la comuna de Portezuelo y padre del exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante.
Lavín Pradenas tenía 99 años y también era abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León, quien actualmente permanece en prisión preventiva.
Fue alcalde en dos periodos y concejal de la comuna
La noticia fue informada por la Municipalidad de Portezuelo, comuna donde Lavín Pradenas ejerció como alcalde en dos periodos y también integró el concejo municipal.Ir a la siguiente nota
Según detalló el municipio, ejerció como el jefe comunal de Portezuelo entre 1973 y 1975, para luego volver al cargo entre 1986 y 1991. Posteriormente, se desempeñó como concejal entre 1996 y 2000.
Municipio decretó duelo comunal
A través de redes sociales, la Municipalidad de Portezuelo expresó sus condolencias por el fallecimiento del exjefe comunal.
"La Ilustre Municipalidad de Portezuelo, su alcalde Juan Carlos Ramírez Sepúlveda y el Honorable Concejo Municipal, se adhieren al dolor por el sensible fallecimiento de: Joaquín Lavín Pradenas", se señaló.
Además, informaron que "por decreto alcaldicio se ha declarado cuatro días de duelo comunal hasta el martes 19 de mayo".
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