Carga avaluada en más de US$2,3 millones: Incautan más de 364.000 artículos tecnológicos falsificados en puerto de San Antonio

16 may. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

Funcionarios de la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio incautaron un contenedor con más de 364 mil artículos tecnológicos falsificados, que habían sido declarados como productos del hogar. La carga está avaluada en más de US$2,3 millones.

El hallazgo se produjo tras un proceso de análisis de riesgo que permitió seleccionar el contenedor para inspección, donde se detectaron inconsistencias entre lo declarado y lo realmente transportado.

Contenedor iba “disfrazado” como artículos de casa

Según declararon las autoridades, el envío declaraba productos como racks de televisión, tendederos y bolsas no tejidas. Sin embargo, en su interior se encontraron productos tecnológicos de marcas como Apple, Samsung, JBL y Xiaomi.

En total, fueron incautadas 364.602 unidades, entre ellas audífonos, cables de carga y TV box, además de etiquetas de certificación falsas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), utilizadas para simular legalidad.

Productos iban al comercio informal

El director de Aduanas de San Antonio, Ángelo Vergara, explicó que el contenedor fue detectado mediante un perfilamiento de riesgo y que la mercancía “no correspondía a lo declarado, tratándose de tecnología no registrada”.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el operativo y advirtió que este tipo de contrabando busca afectar al comercio formal, además de engañar a consumidores mediante productos que aparentan certificación oficial.

Riesgo para consumidores y mercado ilegal

Desde Aduanas advirtieron que este tipo de productos falsificados no solo implica evasión tributaria, sino también riesgos para los usuarios, ya que muchos no cumplen con estándares de seguridad eléctrica.

Tras la detección, se iniciaron los procedimientos por infracción a la Ordenanza de Aduanas, mientras se investiga la red detrás del ingreso de la mercancía al país.