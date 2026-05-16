Tras detención de chileno en Brasil: Los casos de racismo que han terminado con latinos sin poder salir de ese país

16 may. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

El caso del ciudadano chileno detenido en Brasil tras emitir insultos racistas y homofóbicos en un vuelo de Latam ha reactivado la discusión sobre las estrictas leyes antidiscriminación del país sudamericano, donde este tipo de conductas puede implicar hasta penas de cárcel.

El episodio no es aislado. En los últimos meses, Brasil ha registrado otros casos similares que han terminado con detenciones de chilenos y argentinos, procesos judiciales e, incluso, prisión preventiva por actos considerados racistas.

Hincha chileno de O’Higgins detenido en estadio

Uno de los casos más conocidos del último tiempo es el de un hincha chileno de O’Higgins, detenido en Salvador de Bahía tras ser sorprendido realizando gestos racistas contra jugadores del club Bahía durante un partido de Copa Libertadores.

El fanático fue identificado por cámaras de seguridad del estadio Arena Fonte Nova y, posteriormente, detenido por la Policía Militar brasileña.

La justicia determinó mantenerlo recluido sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos por el delito de racismo. Al tratarse de un delito no excarcelable e imprescriptible, el joven de 27 años debe permanecer en prisión preventiva durante todo el periodo que dure la investigación y el desarrollo de su juicio.

Argentina pasó 75 días presa

Otro caso que generó impacto regional fue el de una turista argentina acusada de realizar un gesto racista contra trabajadores de un bar en Río de Janeiro, hecho que quedó registrado en un video y se viralizó en redes sociales.

La mujer fue detenida y formalizada por el delito de insulto racista. Pasó dos días en un penal femenino y luego estuvo 73 días bajo arresto domiciliario y con tobillera en un departamento en Río de Janeiro, con su pasaporte retenido y prohibición de salir del país.

Finalmente, pagó una fianza de 97.260 reales, cerca de $1.7 millones, y aceptó una pena alternativa de trabajos comunitarios, por lo que la causa penal en Brasil se dio por terminada formalmente.

Brasil endurece persecución de delitos raciales

Estos casos se enmarcan en un contexto donde Brasil ha reforzado su legislación contra el racismo, considerado un delito constitucional desde 1988, con penas que pueden implicar cárcel efectiva de hasta 5 años y multas.

Las autoridades brasileñas han sostenido que el objetivo es erradicar la discriminación, mientras que en paralelo se han intensificado los controles y sanciones a conductas racistas en espacios públicos, estadios y transporte.