¿Estará la magia de Neymar en el Mundial 2026? Las dudas de Ancelotti en la prenómina de la "canarinha"

13 may. 2026 - 08:33 hrs.

Hay nombres que no necesitan presentación. Y Neymar Jr. es, sin duda, uno de ellos. El crack del Santos, que lleva años más cerca de los centros médicos que de los estadios, volvió a colarse en la conversación mundialista de la manera más inesperada: apareciendo en la prelista de 55 jugadores que Carlo Ancelotti presentó a la CBF de cara al Mundial 2026.

No es una convocatoria definitiva, claro. Pero basta con que su nombre esté ahí para que todo Brasil vuelva a ilusionarse, debatirse y, de paso, ponerse a rezar.

Porque la realidad es cruda. Según los portales brasileños Globo Esporte y Lance!, desde que Ancelotti asumió el mando de la Verdeamarela, Neymar ha aparecido en todas las prelistas amplias que el técnico italiano ha confeccionado. El problema es que nunca ha llegado a integrar una convocatoria definitiva. Cero. Ninguna.

Los mismos medios advierten que una eventual presencia del número 10 en la lista final de 26 jugadores sorprendería incluso dentro de la propia organización. La pelota, eso sí, la tiene Ancelotti: la decisión es exclusivamente suya.

¿Y qué pasa con Estevao?

Mientras el debate Neymar copa los titulares, la gran noticia negativa tiene nombre y apellido: Estevao Willian, la joven estrella del Chelsea que venía siendo una de las sensaciones de la temporada en la Premier League. El atacante quedó afuera por una lesión de grado 4 en el muslo derecho.

Había rechazado la opción quirúrgica y viajó a Brasil buscando un tratamiento conservador que le permitiera llegar al Mundial, pero el cuerpo médico de la CBF fue coincidente con el diagnóstico del Chelsea: es inviable. No solo no estará en la fase de grupos, sino que tampoco llegaría a tiempo para una eventual eliminatoria. Un golpe durísimo.

A raíz de esa ausencia, el nombre que aparece con más fuerza como alternativa es Rayan, extremo del Bournemouth surgido de la cantera del Vasco da Gama. Su actuación en la ventana de marzo, cuando Brasil enfrentó a Francia y Croacia, dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico y hoy se perfila como el candidato natural para cubrir esa banda derecha.

Las otras altas y bajas de la "canarinha"

La prelista también registra otras bajas dolorosas. Rodrygo y Éder Militão, que estaban prácticamente confirmados como mundialistas, quedaron fuera por lesiones que requieren recuperación prolongada. En el mediocampo surge además la duda de Andrey Santos, del Chelsea, cuya temporada irregular lo pone en desventaja frente a Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho y Lucas Paquetá.

Otro que entró en la discusión es Pedro, el delantero centro del Flamengo, mencionado por el propio Ancelotti en noviembre como una opción y que ahora se debate seriamente dentro del cuerpo técnico.

La lista definitiva de 26 jugadores se anunciará el lunes 18 de mayo en el Museo del Mañana de Río de Janeiro. Las selecciones tienen plazo hasta el 11 de junio para realizar modificaciones en la preinscripción enviada a la FIFA. Después de esa fecha, solo se autorizan reemplazos por lesión comprobada, hasta 24 horas antes del primer partido de cada equipo.

¿Cuándo comienza el Mundial?

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será el primero de la historia con 48 selecciones y se jugará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Brasil debutará el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, con Haití y Escocia también en su grupo.

Antes del debut, la Verdeamarela jugará dos amistosos de preparación: el 31 de mayo ante Panamá en el Maracaná y el 6 de junio ante Egipto en Cleveland. Falta menos de un mes para que empiece todo, y Brasil llega con dudas, talentos y la sombra de un genio que tal vez juegue su último Mundial, o que tal vez no juegue ninguno. Todo depende de lo que decida un italiano tranquilo llamado Carlo Ancelotti.

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