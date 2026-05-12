Luto en el básquetbol internacional: muere jugador de la NBA a los 29 años

12 may. 2026 - 15:33 hrs.

Los Memphis Grizzlies de la NBA dieron a conocer este martes la muerte de su jugador Brandon Clarke, de 29 años, sin detallar las causas del fallecimiento.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado", señalaron los Grizzlies en un breve comunicado.

Poco después también expresó sus condolencias el comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los integrantes con más años en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder muy querido, que jugó al baloncesto con enorme pasión y determinación", dijo el dirigente.

La carrera del jugador fallecido

Clarke, elegido en el puesto 21 del Draft de 2019, jugó sus siete temporadas de NBA en los Grizzlies promediando 10,2 puntos y 5,5 rebotes.

El pívot se convirtió rápidamente en una pieza importante de la plantilla, ganándose en 2022 una renovación por cuatro años y 50 millones de dólares.

Sin embargo, su trayectoria en los últimos años fue en descenso debido a numerosas lesiones que sólo le permitieron disputar dos partidos de la pasada temporada regular.

El pasado abril, el jugador fue arrestado en el estado de Arkansas bajo cargos por exceso de velocidad y posesión de una sustancia regulada.