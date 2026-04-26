¡Triunfo histórico de Chile! El pura sangre Teao se queda con el Gran Premio Latinoamericano de la hípica

26 abr. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado Mega transmitió uno de los eventos más importantes de la hípica continental: el Gran Premio Latinoamericano, que se desarrolló en el Hipódromo de Monterrico de Lima, en Perú.

El evento es una de las carreras más insignes de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), en el que se enfrentaron ejemplares de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Perú.

¡Triunfo histórico de Chile!

El ganador de la emocionante carrera fue el jinete Luis Adrián Torres a cargo del pura sangre Teao del Haras Don Alberto, un triunfo histórico al convertirse en la primera victoria chilena sobre Perú en su propia casa.

Además de Teao, el equipo chileno estuvo representado por los caballos pura Medjool y Apolo Rey, quienes se enfrentaron a los ejemplares más veloces de la región.

Pero la gloria deportiva no es el único incentivo de la carrera, ya que además se repartió una bolsa de premios que oscila entre los 300.000 y 500.000 dólares a repartir entre los primeros cinco puestos.

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