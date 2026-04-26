Fútbol femenino por las pantallas de Mega: Universidad Católica superó en San Carlos a Huachipato

26 abr. 2026 - 17:09 hrs.

El fútbol femenino se vive por Mega y todas sus plataformas. Este domingo se enfrentaron Universidad Católica y Huachipato, siendo el club estudiantil el que se quedó con los tres puntos al imponerse en San Carlos por 1-0.

El compromiso, correspondiente a la fecha 5 del Torneo Nacional, fue transmitido a todo el país y el mundo por la Mega 2.

El festejo cruzado

El solitario gol del encuentro corrió por cuenta de María Paz Bogado, quien conectó dentro del área tras un tiro de esquina.

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El festejo del cuadro local llegó justo antes del descanso, lo que serenó al elenco de la franja para manejar el compromiso en el complemento.

Tras este partido, la UC se mantiene en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 12 puntos (los mismos que Colo Colo, pero las albas tienen un juego menos), mientras que las jugadoras siderúrgicas están, momentáneamente, en el noveno casillero al acumular 4 unidades.

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