Chile vence a Uruguay y se mete en la pelea por el repechaje al Mundial Femenino 2027

18 abr. 2026 - 21:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Femenina se aferró a la zona de repechaje para el Mundial de Brasil 2027 al vencer este sábado 3-1 a Uruguay en la séptima fecha de la Liga de Naciones de Sudamérica.

Chile derrota 3-1 a Uruguay

La derrota en Montevideo puso fin a la carrera de Uruguay por llegar con boleto directo al Mundial femenino de Brasil, el primero que se jugará en Latinoamérica.

La Celeste, que el año pasado fue semifinalista de la Copa América, apenas tiene cinco puntos en seis partidos disputados en la Liga de Naciones.

Aunque empezó con pie derecho y madrugó para anotar el primer tanto del encuentro gracias a Pamela González (5'), Uruguay no pudo sostener el ritmo.

"La Roja" reaccionó enseguida y a los 8 minutos Mary Valencia igualó 1-1.

Michelle Olivares (71') y Vaitiare Pardo (76') anotaron los tantos de la celebrada victoria de Chile, que de esta manera trepó al tercer lugar con 10 puntos, a tres de los líderes, Argentina y Colombia.

"Estoy contenta con lo que hicimos, con la garra y corazón que demostramos en la cancha. No ha sido fácil para nosotras", dijo Valencia tras el partido.

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